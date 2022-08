Humbug und Klimbim - in Eisleben geht es um die Welt der Worte

Bei der 17. Ausgabe der Veranstaltung am Sonntag, 28. August, steht die Sprache im Mittelpunkt. Teilnehmer können Stempel sammeln.

In der Petrikirche, wo der Eröffnungsgottesdienst gefeiert wird, geht es unter anderem um Inschriften.

Eisleben - Das ist natürlich der Vorteil einer Freiluft-Veranstaltung: Während in der Corona-Zeit vieles abgesagt werden musste, hat der traditionelle Lutherweg-Spaziergang am letzten August-Wochenende in Eisleben auch während der Pandemie stattgefunden.