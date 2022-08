Hornburg feiert seinen 1.145. Geburtstag mit einer Königin

Hornburg/MZ - Wenn die Hornburger feiern, dann lassen sie es richtig krachen. „Endlich können wir in unserem Dorf mehr Zuschauer als Einwohner begrüßen“, freut sich Volker Nebelung vom Hornburger Heimatverein Goldenes Horn. 208 Einwohner hat Hornburg insgesamt, doch zum „Fest erwarten wir mehrere hundert Besucher“, sagt Niko Rockendorf, der Stellvertreter des Vereins. Und, um auch den Besuchern ein möglichst ansprechendes Ambiente zu bieten, haben die Mitglieder des Heimatvereins in den vergangenen Monaten und Wochen sehr viele Arbeitsstunden in das Areal des neuen Festplatzes beziehungsweise in die Festwiese gesteckt, „um dem Anlass und den Besuchern von Hornburg einen entsprechenden Rahmen zu bieten“, ergänzt der Vorsitzende, Rene Nebelung.