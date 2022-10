Holt das Kolumbarium in Eisleben den Publikumspreis?

Die Sanierung und Umgestaltung der Eisleber Nicolaikirche ist in der engeren Wahl für den Architekturpreis des Landes. Auch die Bürger können abstimmen.

In der Nicolaikirche ist ein Kolumbarium (Urnengrabanlage) geschaffen worden.

Eisleben - In der engeren Wahl für den Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt ist auch ein Projekt in Eisleben: die Sanierung und Umgestaltung der St.-Nicolai-Kirche zu einem Kolumbarium und einem Kirchenarchiv. Wie die Architektenkammer mitteilte, habe die Jury bereits getagt und über den Architekturpreis sowie fünf Auszeichnungen entschieden. Die Preisträger werden am 25. November bekannt gegeben.