Höhere Tariflöhne im öffentlichen Dienst bringen die Gemeinden im Mansfelder Land in Schwierigkeiten

Demonstranten der Gewerkschaft der Sozialversicherung GdS während einer Kundgebung zu Beginn der dritten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am Kongresshotel in Potsdam

Eisleben/Hettstedt/MZ - Mehr als 2,4 Millionen Tarifbeschäftigte der kommunalen Arbeitgeber können sich über mehr Geld freuen. Eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro im Juni, 220 Euro monatliche Sonderzahlung von Juli bis Februar 2024 und danach mindestens 340 Euro mehr Gehalt pro Monat und Gehaltssteigerungen, die in den meisten Fällen im zweistelligen Prozentbereich liegen. Des einen Freud’ ist des anderen Leid. Denn bezahlen müssen es in diesem Fall die Kommunen. Und die haben das Geld oftmals nicht parat.