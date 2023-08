Die Preise für die Bahnen in der Eisleber Schwimmhalle sollen erhöht werden. Das führt dazu, dass die Physiotherapie in Zukunft keinen Aquasport mehr anbieten kann.

Höhere Preise in der Eisleber Schwimmhalle angekündigt - Wassersport für Senioren in Gefahr

Die Schwimmhalle in Eisleben

Eisleben/MZ - Weil die Preise in der Eisleber Schwimmhalle angezogen haben, will eine Eisleber Physiotherapie in Zukunft keinen Aquasport mehr anbieten. Man habe keine Einigung mit dem Eigenbetrieb Bäder erzielen können, teilte die Physiotherapie ihren Patienten schriftlich mit.