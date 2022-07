Hohe Nachfrage in Eisleben: Drei Mal so viele Mietinteressenten wie Wohnungen

An den beiden Wohn- und Geschäftshäusern in der Eisleber Poststraße wird Richtfest gefeiert. Dass moderner Wohnraum in der Innenstadt knapp und begehrt ist, zeigt die große Nachfrage.

Eisleben - Sie legen ein beachtliches Tempo vor, die Baufirmen in der Eisleber Poststraße. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass hier der Grundstein für zwei Wohn- und Geschäftshäuser der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) gelegt worden ist. Mittlerweile stehen die beiden fünfgeschossigen Gebäude. Während im sogenannten „Riegel“ im hinteren Bereich des Grundstücks bereits der Innenausbau läuft, ist am „Quadrat“ an der Straße am Donnerstag Richtfest gefeiert worden. „Trotz einiger Hürden haben wir vier Wochen Vorlauf“, sagte Sven Albrecht, Geschäftsführer der Enex Finanzpartner und Beteiligungsgesellschaft mbH. Herausforderungen seien unter anderem natürlich Corona sowie das enge Baufeld und der heftige Wintereinbruch gewesen, so Albrecht.