Katzen brauchen Hilfe Hohe Energie- und Futterkosten gefährden die Existenz des Eisleber Vereins

Die gestiegenen Kosten machen dem Eisleber Verein „Initiative Tierschutz – Tiere in Not“ derzeit das Leben schwer. Sie brauchen dringend Hilfe. Das Spendenkonto lautet: Sparkasse Mansfeld-Südharz; Initiative Tierschutz Tiere in Not e.V. ; IBAN: DE578005 5008 33110053 16