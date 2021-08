Hinweis auf die Abc-Schützen: Polizei und Stadtwerke hängen in Eisleben Banner auf

Eisleben/MZ - „Wir hoffen ja, dass die Autofahrer immer aufmerksam sind“, sagt Andrea Gente. Trotzdem kann es natürlich nie schaden, die motorisierten Verkehrsteilnehmer darauf hinzuweisen, dass bald wieder Abc-Schützen unterwegs sind, so dass besondere Achtsamkeit gefordert ist.

„Schulbeginn - Achtet auf Kinder!“

Deshalb hat Gente, Eisleber Regionalbereichsbeamtin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, am Donnerstag mit Unterstützung der Stadtwerke an vielbefahrenen Straßen in der Lutherstadt Banner aufgehängt. „Schulbeginn - Achtet auf Kinder!“ ist jetzt unter anderem in der Magdeburger Straße, Höhe Helbraer Straße, groß zu lesen. Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt enden am kommenden Mittwoch, 1. September. Am darauffolgenden Samstag, 4. September, werden die Erstklässler eingeschult.

„Ich bin sehr froh, dass die Stadtwerke uns helfen“, sagte Gente. Denn sonst wäre es nicht so einfach möglich, die Banner zwischen zwei Straßenlaternen zu spannen, wo sie natürlich gut gesehen werden. Am Donnerstag waren Tobias Lebek und sein Neffe Dominik Lebek im Einsatz, die beide bei den Stadtwerken beschäftigt sind. Wie Tobias Lebek sagte, leistet das kommunale Unternehmen diese Unterstützung bereits seit vielen Jahren. Außer in der Magdeburger Straße hängten sie Banner in der Gerbstedter Chaussee, im Sonnenweg, am Schloßplatz und am Rammberg auf. Die Regionalbereichsbeamtin brachte noch zwei Banner an der Freistraße und in der Bergmannsallee an. Wie sie sagte, habe auch die Landschule Osterhausen ein Banner bekommen, das in Eigenregie aufgehängt werde.

Andrea Gente markiert den Schulweg. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Markierungen für einen sicheren Schulweg

Zum Glück seien in Eisleben schwere Unfälle mit Kindern bisher selten, so Gente. Trotzdem sei natürlich immer Vorbeugung wichtig. „Wir bieten in den Kindertagesstätten Verkehrserziehung für die künftigen Schulkinder an.“ Das werde auch gut angenommen. „Wir zeigen den Kindern, wo sie am sichersten auf dem Gehweg laufen, wie sie beim Überqueren der Straße gucken sollen und wo sie sich an der Ampel hinstellen sollen.“ Das werde dann auch geübt.

Als kleine Hilfestellung hat Gente bereits an den Grundschulen mit aufgesprühten Füßchen den sicheren Schulweg markiert. „Optimal wäre es natürlich, wenn die Eltern mit den Kindern auch noch einmal den Schulweg trainieren.“ Auch in der ersten Klasse sei Verkehrserziehung möglich.

Darüber hinaus gibt es in der Grundschule in der vierten Klasse die Fahrradprüfung, die die Kinder im Verkehrsgarten der Kreisverkehrswacht oder richtig im Straßenverkehr absolvieren können. Laut der Regionalbereichsbeamtin gehören dazu eine theoretische und eine praktische Prüfung sowie ein „Fahrrad-Tüv“. „Dann gibt’s den Fahrrad-Pass.“