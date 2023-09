Eine Klasse des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums hat die Justizvollzugsanstalt Volkstedt besucht und Einblicke in den Arbeitsalltag der Beamten bekommen.

Hettstedter Schüler erhalten Einblicke in die Arbeit in der JVA Volkstedt

Justizbeamtin Johanna Folgner stellte an einem Modell die einzelnen Gebäude auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt vor.

Volkstedt/MZ - „Ich finde es sehr interessant, was wir über die Arbeit der Vollzugsbeamten erfahren haben“, sagt Nelly Göppert. „Ich könnte mir so eine Ausbildung gut vorstellen.“ Lucienne Balke geht es genau so. „Es ist sehr interessant, sich das einmal anzugucken. Sonst hat man ja immer nur den Blick von außen.“