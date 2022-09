Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz verzeichnen „außerordentliche Steigerung“

Eisleben/MZ - Von einer außerordentlichen Steigerung der Preise, insbesondere bei den Brennstoffen, spricht man auch in der Klinik-Chefetage in Sangerhausen. Auch an den drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz nutze man Erdgas zu Heiz- und Produktionszwecken, sagte Pressesprecherin Antonia Bütof auf Anfrage der MZ.