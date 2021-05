Helbra soll grüner werden

Helbra - Er ist zwar schon ziemlich hoch gewachsen und überragt Bürgermeister Alfred Böttge (SPD) und Gemeinderatsmitglied Gerd Wyszkowski. Trotzdem braucht er noch besondere Fürsorge: Der junge Ahorn, den sie an der Kreuzung Am Lehberg/Pestalozzistraße in die Erde gesetzt haben, bekommt zusätzlichen Halt durch drei Holzpfähle. Sie verhindern, dass der noch recht dünne Stamm des Baumes bei Sturm umkippt oder bricht.

Mit der Pflanzaktion wollen die beiden Helbraer ein Zeichen für mehr Grün in der Gemeinde setzen und hoffen auf Nachahmer. Für die Pflege des Ahorns konnten sie bereits einen Anwohner gewinnen. Er will den Baum regelmäßig mit Wasser versorgen, wenn der Regen ausbleibt.

Hoffnung auf engagierte Bürger

Der Ahorn ist nicht der einzige Baum, der in der jüngsten Vergangenheit in Helbra gepflanzt wurde. Zehn Obstbäume konnten im Herbst in die Erde gesetzt werden. Ein Sponsor hatte die Aktion möglich gemacht. Junge Kugelakazien wachsen inzwischen in der Minnastraße. „Als Ersatz für Birken, die gefällt werden mussten, weil das Holz faul war“, so Wyszkowski.

Ihm liegt am Herzen, dass die Pflanzaktionen fortgesetzt werden. Denkt er an seine Kindheit zurück, dann erinnert er sich an die zahlreichen Obstbäume, die vielerorts standen und deren Blüten Bienen und anderen Insekten Nahrungsquelle waren.

Bürgermeister Böttge würde sich wünschen, dass andere Einwohner dem Beispiel folgen und in Absprache mit der Gemeinde Baumpatenschaften übernehmen. Das Engagement könnte beispielsweise eine Spende beinhalten, mit der die Pflanzung eines Baumes finanziert wird.

Blühwiesen und Insektenhotels für grünere Gemeinde

„Wir haben noch Möglichkeiten für geeignete Standorte“, meint er. Unterstützt werden kann die Aktion auch durch die Übernahme von Baumpatenschaften, in dem Anwohner das Gießen von jungen Bäumen übernehmen.

Ratsmitglied Wyszkowski möchte die Einwohner noch für eine anderes Thema sensibilisieren. Er regt im Sinne einer intakten Natur an, Blühinseln oder Blühstreifen auf Rasenflächen stehen zu lassen. In Großstädten werden solche Maßnahmen verstärkt auf öffentlichen Flächen ergriffen, um Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten ein Nahrungsangebot und den Lebensraum zu sichern.

Das Leben von Insekten steht auch im Mittelpunkt eines Klimaprojektes, das die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra initiiert hat. Sie stellte nach Informationen des Klimamanagers Harald Henke den drei Grundschulen dafür jeweils ein Insektenhotel zur Verfügung. Sie sind inzwischen aufgebaut. Die Mädchen und Jungen der Einrichtungen sind nun gespannt, ob und wann sie die ersten Bewohner beobachten können.

Herzlich willkommen: An jeder Grundschule steht ein Insektenhotel. Foto: Gemeinde

Ein Paket mit Samen für eine Insektenwiese, auf der Wildblumen blühen, erhielten die drei Grundschulen außerdem. Alle Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde wurden auch mit solchem Saatgut bedacht. Es stammt aus einer Aktion des Landwirtschaftsministeriums, mit der der Erhalt der Artenvielfalt in Sachsen-Anhalt gefördert wird.

Eine große Baumpflanzaktion wurde vor längerem bereits in Helbras Nachbarort Benndorf ins Leben gerufen. Anlass ist der 900. Geburtstag der Gemeinde in diesem Jahr. (mz)