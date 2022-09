Heimatstipendium in Eisleben - Künstler arbeitet an Publikation

Thomas Jeschner hat sich mit den Museumsstücken in der Lutherstadt beschäftigt. Bis zum Jahresende soll dazu ein Buch erscheinen.

Eisleben/MZ - „Eine Sammlung zieht um“ - so nannte sich eine ungewöhnliche Aktion, die der Künstler Thomas Jeschner im Herbst vergangenen Jahres in Eisleben veranstaltete. Jeschner, der aus Eisleben stammt und heute in Halle lebt, hatte sich im Rahmen des Heimatstipendiums der Kunststiftung Sachsen-Anhalt mit den Regionalgeschichtlichen Sammlungen der Lutherstadt auseinandergesetzt.