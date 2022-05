Heimatgeschichte: Wie die Nußbreite in Eisleben entstand

Die Nussbreite in Eisleben um das Jahr 1900, als an Autoverkehr noch nicht zu denken war.

Eisleben/MZ - Die Nußbreite gehört zu den ältesten Straßen in Eisleben, wenngleich sie mit deren Altstadt eigentlich gar nichts zu tun hat. Vielmehr war sie Teil des Neuendorfes, in dessen Nachbarschaft Graf Albrecht IV. von Mansfeld-Hinterort (1480-1560) Anfang des 16. Jahrhunderts eine Bergarbeitersiedlung gründete, der er sogar Stadtrecht verlieh. Wogegen sowohl die Eisleber Ratsherren als auch Albrechts gräfliche Verwandte Sturm liefen.

Albrecht ignorierte kaiserliche Order

Denn von Rechts wegen durfte vor den Toren einer Stadt keine weitere gegründet werden, ein gewisser Mindestabstand musste sein, was jedoch Albrecht nicht weiter kümmerte. Er wollte Bergleute ins Land holen, die er für den Betrieb seiner Gruben benötigte, und ließ sich auch nicht von der 1514 ergangenen Order Kaiser Maximilians beirren, die von ihm verlangte, seine Neustadt wieder abzureißen.

Stattdessen gab er weiteres Bauland frei, auch auf jenem Platz „hinter der St. Niclaskirchen und neben der äußeren Freyen Straße“, der seinerzeit als „Herrenbreite“ bekannt war.

Albrechts gleichnamiger Sohn, von dem wir ansonsten lediglich wissen, dass er das sechste von 15 Kindern des Reformationsgrafen war und unverheiratet kinderlos starb, nannte es Nußbreite, „vonwegen der vielen Nußbäume, so daselbst gestanden“, wie Cyriak Spangenberg (1528-1604) im vierten Teil seiner Mansfeldischen Chronica mitteilt. Der junge Albrecht habe das Land „denen, die da Lust zu bauen gehabt, frei gegeben“.

Großes Interesse an Bauland

Das Interesse an dem Bauland muss groß gewesen sein, denn laut Spangenberg hätten sich bald „viele Leute gefunden, nicht alleine von fremden, sondern auch von wohlhabenden Bürgern und Hüttenmeistern, die alda Häuser mit guten Kellern erbauet. . . Und dieses hat man auf dem Vogelsang geheißen.“

Gebaut wurde auf dem Vogelsang genannten Areal „die Breite hinab“, und so ist, wie der Chronist weiter berichtet, „in einer kurzen Zeit eine ziemliche Vorstadt von 60 Häusern erbaut worden, so noch bis auf diese Stunde auf der Nußbreite genannt wird.“

Wann genau das geschah, vermochte Spangenberg nicht anzugeben, aber es ist zu vermuten, dass etwa zwischen 1520 und 1530 Baubeginn war. Wie wir weiter erfahren, sind damals „die Nußbäume auf dieser Breite abgegangen“, was Albrecht veranlasste „im Feld davor einen großen Platz wiederum mit Nußbäumen“ zu besetzen. Mit eigener Hand habe der Graf etliche hundert selbst gepflanzt, so der Chronist, der es bedauert, dass beinahe alle Bäume wieder verschwanden.

Streit um Bier

An die 150 Jahre später berichtet Johann Albert Biering (1677-1742) in seiner „Topographia Mansfeldica“, dass die „Nuß Breite“ eine Neustadt mit eigenen drei Toren sei, „davon eins in die alte Stadt gehet“. Sie habe überdies zwei öffentliche Brunnen, aus welchen das Wasser mit großen Rädern gezogen wird und besteht „aus zwei Gassen, in welchen aber noch viele Stätten wüst liegen.“

Biering erwähnt nicht zuletzt „ihr eigen Brau Hauß und Brau Gerechtigkeit“, ohne dabei auf die Konflikte einzugehen, die deswegen mit Eisleben bestanden. Im Juli 1633, als Christoff von Hagen, Inhaber des Oberamtes, auf der Nußbreite Bier brauen ließ, eskalierte der Streit. Der Eisleber Rat bot 50 Bürger auf, die von Hagen den Gerstensaft gewaltsam abnahmen. Ein knappes Jahr später setzte der Rat gar 100 Bürger zur Nußbreite ein, um sechs Fässer Bier zu beschlagnahmen.

Schwieriges Verhältnis zwischen Altstadt und Nußbreite

Daraus lässt sich schließen, dass das Verhältnis zwischen Altstadt und Nußbreite nicht immer einfach war. Schwer zu sagen, was die Bewohner empfanden, als 1807 die Administration des von Napoleon neu geschaffenen Königreichs Westfalen die Neustadt mit einem Federstrich der Eisleber Verwaltung unterstellte.

Verkehrstechnisch blieb die Straße aber auch nach der Eingemeindung noch lange außen vor. Der Heimatforscher Peter Lindner macht darauf aufmerksam, dass die Verbindung zwischen der Nußbreite und der Hohetorstraße, über die heute der Verkehr rollt, erst 1863 durch den Abriss eines Hauses geschaffen wurde. Bis dahin musste jeder, der in die Altstadt wollte, den Weg über die Anstaltstraße nehmen.

Die einst von drei Toren abgeschirmte Nußbreite konnte sich über Generationen relativ eigenständig entwickeln - eine mögliche Erklärung dafür, dass bei den Bewohnern so etwas wie eine eigene Identität entstand, die bei Alteingesessenen heute noch wahrnehmbar ist.

Regelmäßige Treffen

Zwar sind die stolze Nußbreiter Schützengilde, die 1921 ihr 200-jähriges Bestehen feierte, und der 1892 gegründete Nußbreiter Männergesangverein längst Geschichte, dafür hört man bis in unsere Tage von ehemaligen „Nußbreitenkindern“, deren Zusammengehörigkeitsgefühl auch nach Jahrzehnten so groß ist, dass sie einmal im Jahr die alte Heimat besuchen, um sich wiederzusehen.

Organisator dieser Treffen war Elektromeister Günter Sturm (1941-2021), den so mancher scherzhaft den „Bürgermeister der Nußbreite“ nannte, ein Titel, der einiges aussagt über den allseits beliebten und geschätzten Mann, aber auch über die Straße und deren Eigenheit.