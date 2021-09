Haus am Jüdenhof in Eisleben fand keinen neuen Besitzer bei Versteigerung

Eisleben/MZ - Noch keinen neuen Eigentümer gefunden hat das seit langem leerstehende Wohn- und Geschäftshaus am Jüdenhof 1 in Eisleben. Das Gebäude wurde bei der jüngsten Versteigerung der Sächsische Grundstücksauktionen AG in Leipzig angebo-ten. Als Mindestgebot waren 49.000 Euro aufgerufen. Laut dem Unternehmen wurde das vor 1900 errichtete und stark sanierungsbedürftige Haus nicht versteigert, kann aber noch im Nachverkauf erworben werden. Besonderheit der Immobilie: Die überbaute Toreinfahrt führt auf den Hof des Nachbargebäudes Markt 51.

Erfolgreich verlief dagegen die Versteigerung mehrerer Gebäude und Grundstücke in Klostermansfeld und Mansfeld. So fiel für ein vermietetes Dreifamilienhaus, Baujahr um 1900, auf einem rund 1.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Siebigeröder Straße in Klostermansfeld bei 82.000 Euro der Hammer. Als Mindestgebot waren 59.000 Euro festgesetzt. Versteigert wurde auch ein vermietetes Einfamilienhaus auf einem rund 400 Quadratmeter großen Grundstück in der Klostermansfelder Grabenstraße. Der Erlös für das um 1920 erbaute Haus entsprach dem Mindestgebot von 39.000 Euro.

Ebenfalls fast zum Mindestgebot (50.000 Euro) ging ein teilweise vermietetes Zweifamilienhaus auf einem rund 1.500 Quadratmeter großen Grundstück am Lutherplatz in Mansfeld weg. Das Auktionsergebnis betrug 51.000 Euro. Nachfrage gab es bei einem leerstehenden Zweifamilienhaus in der Mansfelder Mühlgasse. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude auf rund 1.600 Quadratmetern Grundstück wurde für 26.000 Euro versteigert - bei 9.500 Euro Mindestgebot. Ein vermietetes Wohnhaus, Baujahr circa 1890, in der Mansfelder Spangenberggasse fand für 42.000 Euro einen Käufer. Hier mussten mindestens 39.000 Euro geboten werden. Die nächsten Auktionen finden Ende November in Leipzig und Dresden statt.