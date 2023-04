Warum es Metalfans aus der ganzen Region am 22. April in Scharen ins verträumte Erdeborn ziehen wird. "Lobby" kündigt Comeback-Show an - ein „Familientreffen der Extraklasse“.

Sebastian Rückert und Fabian Schömann gehören zu den Organisatoren der Konzerte in der "Lobby" in Erdeborn.

Erdeborn/MZ - Im April erwartet Metal-Fans in Erdeborn das „supermegaohneendegeile Ding“. An Superlativen wird nicht gespart, um auf der Homepage den Neustart der Veranstaltungen in der „Lobby“ anzukündigen. Am Samstag, 22. April 2023, soll es wieder eine Konzertnacht mit allen Lobby-Bands geben.