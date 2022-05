Handwerkskammer zeichnet zwei Firmen aus Mansfeld-Südharz für ihr Engagement aus

Philip Schröder, Jean Luca Winter, Lehrmeister Mirko Kirchner und Justin Schröder an einer Kältemaschine.

Eisleben/Helbra/MZ - Corona vereitelte bislang eine große Festveranstaltung, deshalb kommen die Laudatoren nun vor Ort: Am Montag zeichneten Regine Ziesche, Geschäftsführerin der Kreishandwerkskammer Mansfeld-Südharz, und Heiko Fengler, Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Halle, zwei Firmen als vorbildliche Ausbildungsbetriebe aus: die Autohaus Schneider GmbH aus Helbra und die Kälte-Technik-Eisleben GmbH aus Eisleben. „Beide Unternehmen sind sehr engagiert in der Ausbildung. Sie fördern begabte Auszubildende, aber auch Lehrlinge, die in der Ausbildung Unterstützung benötigen“, begründete Ziesche die Wahl.