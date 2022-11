Kunst am Bau im betreuten Wohnen Hallenserin Anja Nürnberg überrascht Senioren in Benndorf mit ihrer Bilderwelt

Die Malerin Anja Nürnberg aus Halle verleiht dem Gebäude für betreutes Wohnen in Benndorf mit ihrem Gespür für Farben eine Wohlfühlatmosphäre. Was ihre Arbeit so besonders macht.