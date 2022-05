Gute statt schlechter Schwingungen: In der Eisleber Villa Friemann fördert Stefanie Helling jetzt die Gesundheit

Die Villa Friemann von oben. Einst war sie die Stasizentrale in Eisleben und bald wird sie eine Wohlfühloase mit Raum für Teamevents.

Eisleben/MZ - Viele Jahrzehnte schienen die schlechten Schwingungen fast greifbar in den Räumen in der schmucken Eisleber Villa in der Wilhelm-Beinert-Straße gewesen zu sein. Damals hatte sich die Staatssicherheit mit ihrer Dienststelle dort häuslich eingerichtet. Und das über Jahrzehnte. Aber diese schlechten Energien werden nun ganz und gar aus dem Haus hinausgefegt.