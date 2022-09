Von welchen Faktoren das Geothermie-Projekt in Helbra abhängt

Helbra will Grubenwasser als umweltfreundliche Energiequelle nutzen. Ob das Projekt gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Helbra/MZ - Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra setzt die Planungen für ihr Geothermie-Projekt fort: Nach dem Vorbild des Erlebniszentrums Bergbau Röhrigschacht in Wettelrode, wo die Heizungsanlage des Museums hauptsächlich durch die im Grubenwasser vorhandene Wärmeenergie gespeist wird, will die Kommune künftig Grubenwasser aus dem Stollen des früheren Schmid-Schachtes Helbra als umweltfreundliche Energiequelle nutzen. Das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde und das Feuerwehrgerätehaus in Helbra sollen mit Hilfe der Geothermie eines Tages beheizt werden.