Eisleben/MZ. - Die Landwirte in Mansfeld-Südharz setzen am Dienstagabend die Protestwoche mit Mahnfeuern fort. Eins wurde vor den Toren der Lutherstadt Eisleben entzündet. Damit wollen die Bauern ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Entzündet hatte der sich zuletzt an den geplanten Streichungen der Steuervergünstigung für den sogenannten Agrardiesel, also Treibstoff, der ausschließlich bei Feldarbeiten verbraucht wird. Auch das grüne Kennzeichen für Landmaschinen soll wegfallen, so die Pläne der Bundesregierung, auch wenn es da mittlerweile ein Einlenken gab.

Auffahrten in MSH bleiben frei

Am Mittwoch sollen die Proteste mit Sperrungen der Autobahnauffahrten fortgesetzt werden. Ausgenommen von dieser Aktion sind ausdrücklich alle Auffahrten im Landkreis Mansfeld-Südharz. Darauf haben sich die Interessenvertreter der Landwirte des Kreises geeinigt. „Wir wollen den Rettungsfahrzeugen und Einsatzkräften, die vielleicht genau zu diesem Zeitpunkt im Flutgebiet dringend gebraucht werden, nicht den Weg versperren“, sagte Klaus Gremmes. Der Landwirt aus Erdeborn gehört dem Vorstand des Bauernverbandes Mansfeld-Südharz an.

Aktion am Mittwoch läuft von 9 bis 13 Uhr

Von den Aktionen am Mittwoch werden im Süden Sachsen-Anhalts die Autobahnen 9, 14, 38 und 143 betroffen sein. An der A 38 sind die Auffahrten Lützen, Leuna, Merseburg Nord und Süd, Bad Lauchstädt, Schafstädt und Querfurt blockiert. Betroffen sind an der A 143 die Auffahrten Halle-Neustadt, Teutschenthal und Holleben und an der A 9 Bad Dürrenberg, Weißenfels, Naumburg und Droyßig. Ebenfalls betroffen sein sollen an der A 14 die Auffahrten Gröbers, Halle Ost, Halle Peißen, Halle-Tornau und Halle-Trotha. Die Aktionen sind für den Zeitraum von 9 bis 13 Uhr angekündigt. Die Autobahnen können aber an allen Anschlusstellen verlassen werden, war von Polizeisprecher Alexander Junghans zu erfahren.

Die Polizei wird mit Einsatzkräften vor Ort sein. „Da in diesem Zeitraum die Auffahrten auf die Bundesautobahnen nicht genutzt werden können, ist mit einem höheren Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten um die Autobahnen zu rechnen“, so der Polizeisprecher. „Autofahrer sollten sich darauf einstellen und mehr Zeit einplanen.“