Grafiken zum Bergbau im Mansfelder Land

Im Eisleber Kultursprudel wird am 7. September eine neue Ausstellung eröffnet. Sie steht unter dem Motto „Von Halden und Hütten“ .

Der Kultursprudel (ehemals Jugendzentrum Moskito) in Eisleben.

Eisleben/MZ - Im „Kultursprudel“ (ehemals „Moskito“) in Eisleben wird am Mittwoch, 7. September, eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Motto „Von Halden und Hütten“ können die Besucher eine Auswahl selten gezeigter Grafiken mit Motiven zum Thema Bergbau und Verhüttung in der Region Mansfeld-Südharz erleben.