Wie eine Fotografin aus Helbra Statistin für Kino und Fernsehen wurde

Gisela Renker schlüpft seit 50 Jahren als Statistin beim Film in verschiedene Rollen. Als freiberufliche Fotografin kehrt sie nun in ihre Heimat Helbra zurück und hat Pläne.

Helbra/MZ - Uwe Ochsenknecht, Charly Hübner, Wolfgang Stumph, Axel Prahl, Harald Schmidt, Thomas Gottschalk und Til Schweiger vereint unter einem Dach in Helbra? Da schaut man vorsichtshalber gleich noch ein zweites Mal hin: Doch in der Tat, die Aufnahmen, die in großen Bilderrahmen an den Wänden in einem Zimmer von Gisela Renker hängen, zeigen die Schauspieler und Moderatoren bei Dreharbeiten an verschiedenen Orten.