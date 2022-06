Was genau passiert ist, steht am Abend noch nicht fest. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Eisleben/MZ - In der Kasseler Straße in Eisleben ist am Donnerstagabend der Hänger eines Traktors umgestürzt und hat seine komplette Getreideladung verloren. Zur Unfallursache gab es am Abend noch keine Auskünfte. Ein technischer Defekt sei nicht ausgeschlossen. Das Getreide wurde zunächst an den Straßenrand bugsiert, damit der Verkehr in der Kasseler Straße wieder fließen konnte.