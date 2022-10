Gestiegene Energiekosten werden für Röblingen zum Problem - Hier wird der Rotstift angesetzt

Röblingen/MZ - Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land hat für das nächste Jahr bereits jetzt 500.000 Euro mehr für Energiekosten eingeplant. Bürgermeister Jürgen Ludwig (parteilos) ist sich sicher, dass da noch eine Menge obendrauf kommt, meint aber, dass man in dem Jahr wahrscheinlich den Haushalt noch ausgleichen könne.

Wie das im darauffolgenden Jahr aussehen wird, und wo man mit Sparen ansetzen muss und überhaupt kann, darüber müssen die Gemeinderäte in einer Klausurtagung am 1. November beraten.

Rotstift angesetzt

Fakt ist, der Rotstift musste bereits angesetzt werden. Nur noch zwei Jugendclubs sind im Seegebiet Mansfelder Land geöffnet, nämlich der in Röblingen für die älteren Kinder und Jugendlichen und der in Dederstedt für die Jüngeren.

Beide Clubs werden auch betreut und von der Gemeinde als sehr wichtig und unbedingt erhaltenswert erachtet. Davon, das warme Wasser in den Sporthallen abzudrehen, habe man bisher in der Gemeinde noch abgesehen.

Teurer werde es nun künftig, wenn man beispielsweise die Festscheune in Röblingen für eine Veranstaltung anmieten möchte. „Einige Hundert Euro mehr müssen wir da bei dieser Dimension schon veranschlagen“, sagt Ludwig und fügt ein „leider“ hinzu.

Auswirkungen des Ukrainekrieges

Doch die Auswirkungen des Ukrainekrieges sind auch hierzulande deutlich spürbar. „Gerade das Problem der unverhältnismäßig in die Höhe geschnellten Benzin- und Energiepreise sowie der damit verursachte Anstieg der Lebenshaltungskosten bereiten uns allen große Sorge.

Der soziale Frieden in unserem Land ist gefährdet“, sagte Ludwig bereits im Gemeinderat in einer emotional vorgetragenen Rede über die aktuelle Lage in der Bundesrepublik. Er sehe die kommenden Monate als einen „Stresstest für unsere Gesellschaft“ an.

Ludwig: „Bei allen Herausforderungen, die kommen werden, sind Solidarität und Besonnenheit die Gebote der Stunde. Wir müssen zusammenstehen in dieser schweren Krise!“

Kritik am Handeln der Bundesregierung

Dass sich die Kreishandwerkerschaft in einem offenen Brief an den Bundeskanzler gewandt habe, um auf die Sorgen und Nöte der Handwerker hinzuweisen, halte er für mehr als nur berechtigt. Auch er halte das Handeln der Bundesregierung für zögerlich und gleichzeitig auch von Aktionismus geprägt.

Das sorge zusätzlich für Unmut. Ludwig: „Starke und dabei aber auch besonnene Führung, die viele Menschen in einer solchen Krise als Anker brauchen, sieht anders aus.“

Aus seiner Sicht sei es an der Zeit, bei den Profiteuren der Krise Übergewinne abzuschöpfen und den Energiepreis zu deckeln, äußerte Ludwig in seiner ambitionierten Rede vor den Gemeinderäten. Wirklich etwas bewirken könne jetzt nur noch die Senkung der Mehrwert- und der Stromsteuer, findet er. „Das hätte schon lange umgesetzt sein müssen.“