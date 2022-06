Geschichte hinter den Stolpersteinen digital erleben - Eisleber Gymnasiaten haben dies möglich gemacht

Nach einem Jahr Arbeit steht der digitale Stadtrundgang zu den Stolpersteinen in Eisleben. Wie der Probedurchlauf der Schüler lief und was ihre Motivation ist.

Eisleben/MZ - Aufgeregt schauen alle auf das Handy in Maurice Soissons Hand. Die Sonne strahlt an diesem Nachmittag auch auf den Schulhof des Eisleber Martin-Luther-Gymnasiums. Auf dem kleinen Display erkennt man gut die geöffnete App: Actionbound heißt sie. In ihr versteckt sich der virtuelle Stadtrundgang zu den 28 Stolpersteinen in der Lutherstadt, den die Schüler seit einem Jahr erarbeiten.