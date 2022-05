Geschäftsjahr mit Verlust: Corona beutelt den Eisleber Eigenbetrieb Märkte

Eisleben/MZ - Keine Frühlings- und keine große Wiese, kein Luthergeburtstag, kein Weihnachtsmarkt - die Corona-Pandemie hat das Geschäft des Eisleber Eigenbetriebs Märkte seit dem vergangenen Frühjahr fast zum Erliegen gebracht. Das schlägt sich natürlich auch in der wirtschaftlichen Bilanz nieder: Der städtische Eigenbetrieb schließt das vergangene Jahr mit einem Verlust von rund 257.000 Euro ab. Ursache sei der „katastrophale Einbruch“ bei den Umsatzerlösen aufgrund der wegen Corona abgesagten Veranstaltungen, so Thomas Weckerle, Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRT Revision und Treuhand GmbH, die den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs geprüft hat.

Einnahmen nur noch über Wochenmarkt

Die Umsatzerlöse seien von 844.000 Euro (2019) auf 95.000 Euro im vergangenen Jahr gesunken, sagte Weckerle. Lediglich der Wochen- und der Blumenmarkt hätten noch stattgefunden. Dessen Umsatzerlös lag mit 53.000 Euro zwar auf Vorjahresniveau. Allerdings macht der Wochenmarkt in normalen Jahren nur rund sechs Prozent des Jahresumsatzes aus. Die Wiese und die Frühlingswiese erbringen dagegen normalerweise mehr als 80 Prozent des Umsatzes. Der Rest entfällt auf den Weihnachtsmarkt und Luthers Geburtstag. Konkret: 2019 hat der Eigenbetrieb mit dem Wiesenmarkt 545.000 Euro Umsatz erzielt, mit der Frühlingswiese und der Gewerbeausstellung insgesamt 147.000 Euro. Diese beiden Positionen sind 2020 natürlich auf 0 gesunken.

Außer dem Wochenmarkt konnte der Eigenbetrieb noch 13.000 Euro Umsatzerlöse mit Plakatierung erzielen sowie 29.000 Euro aus der Verpachtung des Wiesengeländes. Nutzer waren die Volks- und Raiffeisenbank Eisleben, das Streetfood-Festival und das Oktoberspektakel. „Das Geschäftsjahr 2020 war eine Katastrophe“, so das Fazit von Betriebsleiter Siegmund Michalski. Als öffentlich-rechtliches Unternehmen habe der Eigenbetrieb zunächst auch keine staatlichen Hilfen bekommen. Erst die November- und Dezemberhilfen habe man in Anspruch nehmen können. „Allerdings sind die Monate November und Dezember nicht unsere repräsentativen Umsatzmonate“, so Michalski. Aufgrund von vier Monaten Kurzarbeit und des Wechsels auf einer Stelle sank der Personalaufwand im vergangenen Jahr um 72.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Zum Jahresende waren drei Mitarbeiter im Eigenbetrieb beschäftigt.

Insgesamt stellen die Wirtschaftsprüfer fest, dass das Unternehmen wirtschaftlich geführt werde und es keine Beanstandungen an der Geschäftsführung gebe.

Kommunaler Eigenbetrieb muss kostendeckend arbeiten

Die Liquidität sei im gesamten Jahr vorhanden gewesen. Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt schließe sich dieser Einschätzung an, so Leiterin Viola Thürmer. Der Jahresverlust soll aus dem Gewinnvortrag getilgt beziehungsweise auf neue Rechnung vorgetragen und mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. Der Stadtrat muss dazu in seiner nächsten Sitzung am 30. November einen Beschluss fassen.

Generell ist ein kommunaler Eigenbetrieb nicht darauf ausgerichtet, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, sondern seine Aufgaben kostendeckend zu erfüllen - in diesem Fall die Ausrichtung von Veranstaltungen und Märkten. Allerdings, so Matthias Dominka vom Fachbereich Finanzen in der Stadtverwaltung, solle sich das Eigenkapital auch „angemessen“ verzinsen. Das heißt, ein gewisser Gewinn sollte schon erwirtschaftet werden. Zudem können etwaige Jahresverluste auch nur dann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach der Finanzplanung Gewinne zu erwarten sind.

Betriebsleiter Michalski ist für die Zeit nach Corona auf jeden Fall optimistisch. „Wir müssen uns um die Zukunft unserer Veranstaltungen keine Sorgen machen, wenn wir denn wieder loslegen dürfen.“