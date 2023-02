1898 hat Gerri Wesches Urgroßvater die Landfleischerei in Benndorf eröffnet. Die Kunden schätzen den unverkennbaren Geschmack der Produkte

Gerri Wesche führt die kleine Landfleischerei in Benndorf in vierter Generation

Benndorf/MZ - Jeden Donnerstag klingelt der Wecker von Gerri Wesche in aller Herrgottsfrühe. Um genau zu sein: schon um ein Uhr. Dabei ist der 58-Jährige nicht Bäcker von Beruf, wie man vielleicht zunächst annehmen könnte. Der Benndorfer führt in vierter Generation eine kleine Landfleischerei, die von seinem Urgroßvater Karl Wesche vor 125 Jahren – am 14. Februar 1898 – eröffnet wurde.