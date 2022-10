Gemeindewehrleiter Amey wird im Mansfelder Grund-Helbra in seinem Amt bestätigt

Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (rechts) gratulierte den Feuerwehrleuten nach ihrer Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis.

Helbra/MZ - Gleich mehrere Personalien, die die Feuerwehren betreffen, standen auf der Tagesordnung der jüngsten Beratung des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra: Führungskräfte wurden in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren berufen. So erhielt Gemeindewehrleiter Dennis Amey erneut das Vertrauen und wurde in seine Funktion wiedergewählt.