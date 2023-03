Warum sich die Gemeinderäte dazu entschieden, noch einmal neu über die Elternbeiträge unter anderem für einen Platz in einer Tagespflegestelle zu verhandeln.

Röblingen/MZ - Der Beschluss über die Beitragssatzung in Kitas und Tagespflegeeinrichtungen im Seegebiet Mansfelder Land wurde nicht wie geplant in der Gemeinderatssitzung gefasst, sondern noch einmal in die Ausschüsse verwiesen.