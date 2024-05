Etwas Besonderes hat die Gemeinde Helbra ab Juni vor: Sie will Geburtstagskinder zu Kaffee und Kuchen einladen.

Helbra/MZ. - Den Senioren der Gemeinde Helbra wird in Zukunft eine besondere Ehre zuteil. Sie werden zum „Geburtstag des Monats“ eingeladen. Nach Informationen von Bürgermeister Gerd Wyszkowski (CDU) wird im Juni mit dieser Veranstaltungsreihe begonnen. Das erste Mal findet die Geburtstagsrunde am 12. Juni im Sportlerheim in Helbra statt.

Kaffee und Kuchen anstatt Blumen

„Unsere Ehejubilare und unsere Geburtstagskinder mit einem ‚besonderen Geburtstag‘ ab 75 Jahre aufwärts erhalten eine Einladung zu Kaffee und Kuchen, anstatt Blumen oder Präsenttassen“, erklärt Wyszkowski. Mit der Einladung verbindet die Kommune das Anliegen, „allen Personen, die körperlich in der Verfassung sind, ein oder zwei Stunden schöne Lebenszeit zu schenken“.

Seit der Pandemie würden viele Senioren nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und blieben zu Hause. Zeit in Gesellschaft, Zeit miteinander komme oftmals bei vielen Personen leider viel zu kurz, findet er.

Zeit sei etwas Wertvolles. Eine Tasse oder eine Blume jedoch nur etwas Materielles. Wyszkowski: „Wir sollten uns wieder von materiellen Dingen lösen und Zeit zu schätzen wissen.“

Gemeinde bezieht Senioren mit ein

Die Kommune wird ihre bisherigen schriftlichen Glückwünsche trotz der neuen Veranstaltungsreihe beibehalten. Selbstverständlich würde jeder Jubilar mit seinen postalischen Grüßen von der Gemeinde auch eine Einladung zum „Geburtstag des Monats“ zugeschickt bekommen.

Die Organisatoren würden sich über viele Zusagen freuen. Während des ein- bis zweistündigen Treffens ist Gelegenheit zum Austausch von Erinnerungen und zum Schwatz über das tägliche Leben.

Die Gemeinde Helbra nimmt ihre Senioren auch in der Kommunalpolitik mit und legt Wert auf ihre Lebenserfahrungen. Im vergangenen Jahr war die Gründung eines Ältestenrates angeschoben worden. Das Gremium will sich mit Problemen und Wünschen von älteren Einwohnern für ein seniorenfreundliches Leben in der Kommune beschäftigen. Hinweise und Anregungen zu diesem Thema können natürlich auch von Einwohnern kommen, die nicht im Ältestenrat mitwirken.