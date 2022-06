Geldautomat in Klostermansfeld gesprengt - Gebäude nun einsturzgefährdet

Klostermansfeld - Es muss eine Riesendetonation gewesen sein: Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag den Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Klostermansfeld gesprengt. Zeugen wurden gegen 4.05 Uhr durch die Erschütterung geweckt. Sie sahen zwei schwarz gekleidete und vermummte Männer auf einem Roller vom Tatort in Richtung Mansfeld flüchten.

