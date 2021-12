Gegen die soziale Isolation: Klostermansfelder Musikverein spielt vor Seniorenheimen

Klostermansfeld/MZ - Die Nachricht hat sich unter den Senioren schnell herumgesprochen: Der Klostermansfelder Musikverein überrascht die Bewohner von drei Heimen in Klostermansfeld und Benndorf an diesem Samstag mit einem Weihnachtsprogramm. Wegen der Pandemie werden die Musiker im Freien musizieren.

Die kleine Konzerttour führt die zwölf Akteure zunächst zum Pflegeheim „Am Park“ sowie zur Integrativen Wohnanlage in die Jacobstraße in Klostermansfeld. Die Frauen und Männer fahren danach zum Pflege- und Betreuungszentrum „Glück Auf“ der Volkssolidarität in den Nachbarort Benndorf.

Bürgermeister mit Idee

Klostermansfelds Bürgermeister Frank Ochsner (parteilos) hat die Aktion angeschoben. „Wir möchten ein Signal setzen, dass die Gemeinde die älteren Leute in der Corona-Zeit nicht vergisst. Sie sind Teil unserer Gemeinschaft“, sagt er. Als er kürzlich einer Jubilarin zum 90. Geburtstag im Namen der Gemeinde gratulierte, erzählte sie ihm von der Einsamkeit älterer Menschen, wenn sie keine Angehörigen mehr haben und Veranstaltungen wegen der Pandemie nicht mehr stattfinden.

Bei den Mitgliedern des Klostermansfelder Musikvereins stieß die Konzertidee auf offene Ohren. Sie erklärten sofort ihre Bereitschaft. „Wir hatten so etwas auch schon vor, wurden aber durch Corona-Erkrankungen in unserer Kapelle ausgebremst“, so Vereinschef Steffen Rothe. Mittlerweile seien alle wieder genesen und die Aktion könne starten. „Der Auftritt wird wie ein Blitzknaller sein“, ist er sich sicher. Wegen der Pandemie und Erkrankungen sei an Übungsstunden derzeit nicht zu denken gewesen. Die Mitglieder sind Rothe zufolge aber versiert genug, um nach einer kurzen Probe am Samstag das weihnachtliche Programm vor den Senioren in bekannter Qualität zu spielen.

Der Auftritt wird wie ein Blitzknaller sein. Vereinschef Steffen Rothe

Normalerweise treten die Musiker im Advent auf Weihnachtsmärkten in der Region auf. In diesem Jahr wurden sie abgesagt. Rothe: „Uns fehlen damit auch Einnahmen für die Reparatur von Instrumenten.“ Die drei kleinen Weihnachtskonzerte für die Senioren spielt der Verein selbstverständlich gratis. Der Vereinschef weiß aus der eigenen Familie, wie wichtig es ist, dass Heimbewohner eine Abwechslu+ng im Pandemiealltag bekommen.

Freude über Ankündigung

Über Aushänge und persönliche Gespräche wurden die Benndorfer Senioren über das bevorstehende Freiluftkonzert informiert, das vor dem Wintergarten des Gebäudes stattfinden soll. „Sie haben das mit Freude aufgenommen“, sagt Einrichtungsleiter Detlef Voigt. Besonders auch deshalb, weil wegen der Pandemie schon der traditionelle Besuch von Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte in der Vorweihnachtszeit ausfallen müsse.

Genauso groß ist die Freude in den anderen beiden Häusern in Klostermansfeld. „Wir begrüßen die Aktion sehr. Denn zur eigenen Krankheit kommt bei den Senioren jetzt die soziale Isolation hinzu“, meint Geschäftsführer Florian Wend von der Integrativen Wohnanlage in Klostermansfeld.

Vom Balkon aus werden die Senioren vom Pflegeheim „Am Park“ das Weihnachtskonzert verfolgen. „Mit den Rollstuhlfahrern gehen wir vor das Haus. Damit sie auch alles gut sehen können“, erklärt Pflegedienstleiterin Christiane Klaas. Alle würden sich freuen. Denn Feste könnten wegen der Pandemie jetzt leider nicht gefeiert werden.