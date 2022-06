Gedruckt statt gesprochen: Die Bütt des 1. Eisleber Carnevalsvereins De Lotterstädter

Die Vorsitzende des 1. Eisleber Carnevalsvereins De Lotterstädter, Sandra Scharnau, und ihr Vize Tobias Probst vor der Kulisse der Lutherstadt. Beide sind froh, dass die allermeisten Eisleber Narren während der zweijährigen Pandemie die Flinte nicht ins Korn geworfen und stattdessen dem Verein die Treue gehalten haben. Fürs Durchhalten und zugleich für die Vorfreude auf Kommendes gibt es eine nigelnagelneue Büttenrede, die zugleich eine charmante Einladung an alle für die nächste Session ist und schon ein bisschen verrät, was ab dem 11.11.2022 Närrisches alles so geboten werden soll.

(Foto: De Lotterstädter)