Gebäude am Eisleber Wiesenweg geht in Flammen auf

Eisleben - Ein Großaufgebot an Feuerwehren war in der Nacht in Eisleben im Einsatz. Am Wiesenweg hatte aus noch unbekannter Ursache Unrat in einem Abrissgebäude Feuer gefangen, das früher offenbar als Schießstand genutzt worden war. Das Feuer wurde gegen 0.30 Uhr bemerkt. Der Landkreis warnte über die Warnapp Biwapp vor starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehren aus Eisleben und Volkstedt waren laut Polizei mit insgesamt neun Fahrzeugen und 36 Wehrleuten im Einsatz. Am Ende sei aber entschieden worden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen am Morgen. Zur Brandursache wird ermittelt.