Dank Meike und Karl-Heinz Ehrwerth ist das Galerie-Café in Eisleben ein Treff für Kunst und Kultur. Nun soll aber bald Schluss sein.

Meike und Karl-Heinz Ehrwerth verabschieden sich vom Galerie-Café in Eisleben

Seit 18 Jahren ist Meike Ehrwerth die Inhaberin des Galerie-Cafés in Eisleben. Doch in diesem Jahr möchten sie und ihr Mann Karl-Heinz Ehrwerth das Café abgeben.

Eisleben/MZ - Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören. Diesen Satz sagen viele plakativ dahin, doch für Meike und Karl-Heinz Ehrwerth ist der Satz mehr als eine Phrase: Sie hören auf. Fast 20 Jahre prägten sie das Galerie-Café in Eisleben, „aber irgendwann muss auch mal Schluss sein“, sagt Meike Ehrwerth entschlossen. Da ihr Herz am Café hängt, hofft sie sehr, dass es einen Nachfolger gibt.