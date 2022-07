Ganz besondere Bilder entstehen bei Luca Marie Konietzny aus Eisleben

Eisleben/MZ - Die Bilder von Luca Marie Konietzny sehen beeindruckend aus. Und sie sind nicht wie viele andere Kunstwerke auf Leinwänden entstanden, sondern auf Holz. Ob Portraits von Haustieren oder eindrucksvolle Landschaften - die 21-jährige Künstlerin aus Eisleben sitzt lange an ihren Arbeiten. „Manchmal arbeite ich 100 Stunden an einem Bild“, so Konietzny. Und nun, da Weihnachten kurz vor der Tür stand, hatte sie besonders viel zu tun. Gerade arbeitete sie an einem Geschenke-Auftrag. „Vier Wochenenden sitze ich schon daran“, sagt Konietzny. „Es hat ein weihnachtliches Motiv, so viel kann ich verraten“, erzählt sie.

