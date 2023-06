Amateur-Fußball "Peinlich und unangenehm": Verbandsligist steigt nach Nichtantritt ab

Spielabsage in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt: Romonta Amsdorf tratezur Partie in Stendal nicht an, verlorn so die Punkte und damit auch die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Dem eigenen Trainer ist der Vorgang peinlich.