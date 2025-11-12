Gastronomie Für eine Million Euro - Wie der neue Chef McDonald's in Eisleben umgestalten will

Bisher leitet Kenny Kraft unter anderem schon in Halle das McDonald's am Hauptbahnhof und das in der Rosenfelder Straße, ab 1. Dezember 2025 wird er nun auch Chef des McDonald's in Eisleben. Im Gespräch verrät er, was die schwierigsten Aufgaben als Franchisenehmer sind, welcher Burger am beliebtesten ist und wie er das Schnellrestaurant in der Lutherstadt für eine Million Euro umgestalten will.