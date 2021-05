Für 17 Millionen Euro: Neubau der Straße zwischen Amsdorf und Etzdorf anvisiert

Amsdorf - Schneller als gedacht soll mit dem Neubau der Straße zwischen Amsdorf und Etzdorf begonnen werden. So schnell, dass das Projekt der Industriestraße im aktuellen Haushalt noch gar nicht auftaucht. Doch offenbar hat man bei Getec die Zeichen der Zeit erkannt und forciert das ohnehin für die kommenden Jahre angedachte Projekt. Im Kern geht es darum, dass die bestehende Verbindungsstraße zwischen den Industriegebieten Amsdorf und Etzdorf, die auch vom öffentlichen Verkehr genutzt wird, ersetzt wird.

Diese stellt im Süden eine Verbindung an die L 164 beziehungsweise L 177 dar und stellt den Zugang zur A 38 sicher. Nördlich ist die Industriestraße an die L 175 angebunden und ermöglicht somit die Erreichbarkeit der Bundesstraße 80. Allerdings werden rund 550 Meter dieser Straße mittelfristig nicht mehr befahrbar sein, da ein Anstieg des Grundwasserspiegels erwartet wird. Ohne die Straße jedoch wird mit einem starken Anstieg des Verkehrsaufkommens auf den umliegenden Strecken gerechnet, eine Belastung auch durch Lkw-Verkehr dürfte wesentlich höher ausfallen als bisher. Diese könne „zwangsläufig zu untragbaren Situationen führen“, schätzt der Landkreis ein. Mit dem in Teilen neuen Streckenverlauf sollen auch zwei Industriegebiete erschlossen werden.

Beginn des komplizieren Erdbaus im Jahr 2023

Nun soll also in diesem Jahr noch die Planung erfolgen. Diese wird auf 175.000 Euro geschätzt. Geld, das der Landkreis nun zumindest vorstrecken muss, eine Förderung steht in Aussicht. Die weiteren Kosten für die Straße sind allerdings immens: Nach aktuellen Schätzungen belaufen sie sich bis zur anvisierten Fertigstellung 2027 auf über 17 Millionen Euro, zehn Prozent Eigenanteil muss der Landkreis stemmen. Im Finanzausschuss am Montag und später auch beim Kreistag am 23. Juni wird über die Freigabe der 175.000 Euro für das Jahr 2021 entschieden. Dieses Jahr sollen im Falle der Bewilligung die Voruntersuchungen wie Baugrunduntersuchungen, Geologisches Gutachten, Vermessungsleistungen erbracht werden. Nach Ausschreibung der Planungsleistungen werden im kommenden Jahr die entsprechenden Genehmigungen abgestimmt und eingeholt. Der eigentliche, ziemlich komplizierte und aufwendige Erdbau solle im Jahr 2023 beginnen.

Der Straßenabschnitt im so genannten Innenkippbereich wird aktuell auf Länge von rund 1,9 Kilometer geplant, zur Anbindung im südlichen Bereich wird eine Privatstraße der Romonta GmbH ausgebaut und anschließend der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die 175.000 Euro will der Landkreis aus einer anderen Stelle entnehmen. Die geplanten Kosten für die Umsetzung des Maker-Lab in der Lutherstadt Eisleben werden offenbar im Haushaltsjahr 2021 in der ursprünglich geplanten Höhe nicht benötigt und können daher zur Deckung herangezogen werden, heißt es in der Vorlage für den Finanzausschuss. (mz)