Frust in Volkstedt: Warum es zum Baustopp am Gerätehaus der Feuerwehr kommt

Volkstedt/MZ - „Die Feuerwehrleute sind sehr verärgert, dass sich das so lange hinzieht“, sagt Lothar Kliche. „Wir wollen endlich in den Neubau ziehen.“ Doch damit wird es so bald nichts werden, denn bislang steht erst der Rohbau für das neue Feuerwehrgerätehaus in Volkstedt. Und wegen des allgegenwärtigen Materialmangels kann derzeit auch nicht weiter gebaut werden. „Seit etwa 14 Tagen haben wir Baustopp“, so Kliche, Ortsbürgermeister und Ortswehrleiter in dem Eisleber Ortsteil, im Gespräch mit der MZ. Wie er betont, sei das nicht als Kritik an der Baufirma Kutter aus Helbra zu verstehen. Im Gegenteil: „Die haben tadellos gearbeitet.“ Aber es sei einfach frustrierend, dass das Projekt mittlerweile ins vierte Jahr gehe.