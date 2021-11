Eisleben/MZ - Die Bauarbeiten in der Freistraße in Eisleben sind beendet. Aus der Vogelperspektive kann man gut sehen, wo gearbeitet und die Straßendecke erneuert wurde. Seit Ende Oktober wurde dort an einem Regenwasserkanal In Richtung Münzstraße gebaut. Dafür war die Strecke voll gesperrt.

Der Kanal soll nun nachhaltig die Regenwasserbeseitigung westlich der Freistraße verbessern.