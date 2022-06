Frau und drei Kinder in Eisleben über Balkon gerettet

Unbekannter zündet offenbar Kinderwagen in Treppenhaus an. Erheblicher Schaden in Gebäude.

In Eisleben gab es am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Eisleben - Dramatische Szenen müssen sich am Donnerstagabend in einem Wohnblock in der Eisleber Karl-Wünschmann-Straße abgespielt haben. Gegen 21.30 Uhr brannte ein im Treppenhaus abgestellter Kinderwagen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.