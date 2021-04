Förderverein spendet 8.000 Euro an insgesamt sieben Feuerwehren

Eisleben/Hettstedt

Trotz Corona-Pandemie hat es der „Förderverein des Rettungswesens Mansfeld-Südharz“ auch in diesem Jahr geschafft, Spenden auszuschütten. „Das freut uns unter diesen Bedingungen besonders“, betont Ronald Wendt, der Chef des Fördervereins, in kleiner Runde und bei der Übergabe der symbolischen Schecks an die verschiedenen Vereine. Rund 8.000 Euro konnten im Jahr 2020 erwirtschaften werden. Eine beachtliche Summe, die ebenfalls von Corona geprägt war, schließlich war auch der Förderverein von der Pandemie nicht verschont geblieben.

„Die Pandemie lähmt uns alle“, führt der Mediziner Ronald Wendt an, denn durch die strengen Corona-Auflagen und dem damit verbundenen Mehraufwand machten dem Verein schwer zu schaffen. So konnten im vergangenen Jahr nur von August bis Oktober Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden. Dennoch ist die Stimmung positiv, weshalb der Vereinsvorsitzende auch Vereine ermutigte, Anträge auf Förderung für das kommende Jahr zu stellen. „Wir lösen die Nachwuchsprobleme im Rettungswesen nur mit der Attraktivität in den einzelnen Vereinen“, fügt Wendt an. Deshalb wird auch das Sommerlager der Freiwilligen Feuerwehren zusätzlich vom Förderverein des Rettungswesens finanziell unterstützt.

Die Spendensumme wurde schließlich unter den Freiwilligen Feuerwehren von Blankenheim, Sandersleben, Hettstedt, Wippra, Oberröblingen, Mansfeld und der Lutherstadt Eisleben aufgeteilt. Die Wehr aus Sandersleben möchte mit der erhaltenen Summe in Höhe von 1.980 Euro vier „Bodyguards“ anschaffen, die das Leben der Einsatzkräfte in den eigenen Reihen sicherer machen sollen. Diese „Bodyguards“ alarmieren beispielsweise bei Bewegungslosigkeit akustisch und optisch und erleichtern damit das Auffinden in Not geratener Einsatzkräfte. „Wir sind dem Förderverein sehr dankbar für die Unterstützung dieser Anschaffung“, sagt Feuerwehrmann Sebastian Böhmelt aus Sandersleben stellvertretend für seine ganze Wehr. (mz/Kathrin Labitzke)