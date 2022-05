Flugschüler aus ganz Deutschland kommen zum Lernen nach Oberrißdorf

Oberrißdorf/MZ - Etwas mehr als 200 Menschen leben in Oberrißdorf. Und obwohl er so klein und unbedeutend erscheint, kennt man den Eisleber Ortsteil doch bundesweit. Das liegt am Flugplatz und an Fluglehrer Willi Horka, der immer wieder Flugschüler aus der gesamten Bundesrepublik ausbildet und auch prüft. Oberrißdorf ist laut Horka ein idealer Platz für Trainingsflüge und Prüfungen, da es kaum Flugverkehr gebe.