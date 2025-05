Das verfallene Herrenhaus in Hornburg ist das nächste Objekt, dem es an den Kragen gehen soll. Was dort genau passiert und wie die Ideen in der Gemeinde finanziert werden.

Hornburg/MZ. - Das alte Herrenhaus in Hornburg hat schon viel bessere Tage gesehen. Aber das ist bereits Jahrzehnte her. Mittlerweile fristet das große Gebäude ein jämmerliches Dasein und wird mehr und mehr zum verwunschenen Gruselort. Nichts, was man unbedingt mitten in der Ortschaft haben möchte. „Es wirft ja auch sofort ein schlechtes Licht auf den gesamten Ort, wenn so ein prägendes Gebäude verfällt“, sagt Seegebietsbürgermeister Martin Blümel (parteilos).