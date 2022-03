Feuerwehreinsatz: Zwei Garagen in Eisleben brennen nieder

Zwei Garagen in einem Garagenkomplex in Eisleben sind in Brand geraten. Trotz der Bemühungen der Freiwilligen Feuerwehr brannten diese völlig aus.

Eisleben/MZ - Am frühen Dienstagmorgen sind in Eisleben zwei Garagen in einem Garagenkomplex in Brand geraten. Trotz der Bemühungen der Freiwilligen Feuerwehr brannten diese völlig aus. In einer befand sich laut Polizei Unrat, in der zweiten ein abgemeldeter, alter Pkw. Es entstand rund 200 Euro Schaden, Personen wurden nicht verletzt.