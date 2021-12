Helfta/MZ - Dicker Rauch drang am Donnerstagmorgen aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss in der Raismeser Straße in Helfta. Die Bewohner hatten sich selbst schon in Sicherheit gebracht, als die Helftaer Feuerwehr eintraf. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.