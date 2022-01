Feuerwehrdepot in Burgsdorf steht zum Verkauf

Die Lutherstadt Eisleben bietet das leerstehende Gebäude für mindestens 27.200 Euro an. Die Ausschreibung endet am 20. Januar.

Das ehemalige Feuerwehrgebäude in Burgsdorf steht zum Verkauf.

Burgsdorf/MZ - Feuerwehrdepot zu verkaufen: Noch bis zum 20. Januar können Interessenten Angebote für das ehemalige Gebäude der Burgsdorfer Feuerwehr abgeben. Die Lutherstadt Eisleben hat für das leerstehende Gebäude mit rund 200 Quadratmeter Grundstück am Lindenplatz ein Mindestgebot von 27.200 Euro festgesetzt.

Bislang zwei Interessenten

Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, auf MZ-Anfrage sagte, seien bislang zwei Kaufangebote eingegangen. Die Ausschreibung ende am 20. Januar um 10 Uhr. Dann werden die vorliegenden Angebote geöffnet und geprüft. Der Zuschlag werde an den Höchstbietenden erteilt.

Schriftliche Angebote in einem verschlossenen Umschlag können noch bis zum Ausschreibungsende bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Ebenfalls bis zum 20. Januar läuft eine weitere Immobilienausschreibung der Stadt: In Oberrißdorf, Am Wasserturm, steht ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen zum Verkauf. Das Mindestgebot beträgt hier 114.600 Euro.

Feuerwehr 2019 aufgelöst

Das Burgsdorfer Feuerwehrgebäude wird seit mehr als drei Jahren nicht mehr genutzt. Im Herbst 2018 hatten die Mitglieder ihren Austritt aus der freiwilligen Feuerwehr erklärt. Grund: Die Stadt wollte die Burgsdorfer an die Polleber Feuerwehr angliedern, weil in Burgsdorf tagsüber zu wenige Einsatzkräfte zur Verfügung standen. Als Standort sollte Burgsdorf aber erhalten bleiben.

Die Burgsdorfer dagegen wollten eigenständig bleiben. Nach dem Austritt der Mitglieder beschloss der Stadtrat im Frühjahr 2019 offiziell die Auflösung der Feuerwehr.

Keine Sanitäranlagen

Das etwa 1960 bis 1970 errichtete Gebäude ist laut Fachbereichsleiter Kassik in einem ordentlichen Zustand. In den 90er Jahren seien die Fenster erneuert worden. Außerdem sei in den vergangenen zwei Jahren das Dach neu gedeckt und ein elektrisches Garagentor eingebaut worden.

Das Objekt mit insgesamt rund 70 Quadratmeter Nutzfläche (Vereinsraum und Garage) hat allerdings keine Sanitäranlagen, sondern nur einen Waschtisch. Als Nutzer könne er sich zum Beispiel eine kleine Firma oder einen Verein vorstellen, so Kassik.