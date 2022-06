Feuerwehr rückt zu Brand in baufälliger Industriehalle in Eisleben aus

Eine baufällige Industriehalle in Eisleben ist in Brand geraten.

Symbolfoto - Eine baufällige Industriehalle in Eisleben ist in Brand geraten.

Eisleben/MZ - Am Mittwochabend ist die Freiwillige Feuerwehr Eisleben zu einem Brand in der Lutherstadt ausgerückt. Eine baufällige Industriehalle war in Brand geraten. Mit neun Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften konnte das Feuer gelöscht werden, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe ist noch unklar, da es sich bei der Halle um eine Bauruine handelt. Zur Brandursache wird jetzt ermittelt.