Feuerwehr Aseleben hat einen neuen Kameraden

Die Feuerwehr Aseleben hat am 18. Dezember 2021 ein neues Rettungsboot in Betrieb genommen. Tobias Curth (li.) von der FF Aseleben steuerte das „Mate“ getaufte Bott zur Übergabe an die freiwilligen Helfer.

Aseleben/MZ - Mit einem dreifach „Gut Wehr“ und „immer einer handbreit Wasser unterm Kiel“ hat die Freiwillige Feuerwehr Aseleben am Samstag das Rettungsboot „RTB 1“, welches nach seiner ersten Wasserprobe auf den Namen „Mate“ getauft wurde, in Betrieb genommen. „Mate“ ist der englische Begriff für Kamerad, erklärt der Ortswehrleiter von Aseleben, Maik Schindler. Und betont, dass die Anschaffung ein enormer Gewinn für die Gemeinde und die umliegenden Orte sei.

„Das Boot ist ein wichtiger Bestandteil für die Wasserrettung auf dem und am Süßen See“, betont auch der Bürgermeister der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, Jürgen Ludwig.

25.000 Euro hat das Boot gekostet

Fast ein Jahr hat es von der Planung bis zur Auslieferung des Aluminiumbootes gedauert, denn beim Kauf der 25.000 Euro teuren Wasserrettungstechnik mussten viele Aspekte berücksichtigt werden. So zum Beispiel einen geringen Tiefgang von nur 25 Zentimeter, damit man auch im Uferbereich des Sees schnell und lebensrettend agieren kann.

Das Aluminiumboot ist vier Meter lang, 1,7 Meter breit, verfügt über Blaulicht und Suchscheinwerfer und kann mit bis zu fünf Personen besetzt werden. Der 25 PS starke Motor ermöglicht ein schnelles Vorankommen auf dem Süßen See, wie Bootsführer Tobias Curth am Samstag eindrucksvoll demonstrierte.

Um dieses Rettungsboot fahren zu können, benötigen die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einen Bootsführerschein. „Sechs der 14 freiwilligen Kameraden haben diesen bereits“, erklärt Wehrleiter Maik Schindler. So könne das in Aseleben stationierte Boot auch Tag und Nacht einsetzt werden.

Wichtig für die Lebensrettung

Auch für den Gemeindewehrleiter des Seegebietes Mansfelder Land, Alexander Laßbeck, ist die Neuanschaffung eines solchen Bootes ein weiterer wichtiger Schritt für die Lebensrettung, denn: „Aseleben liegt in der Mitte des Sees und wir können so im Notfall schnell vor Ort sein“. Die Feuerwehr Seeburg hat ein motorbetriebenes Rettungsboot, ebenso wie Röblingen, zählt Laßbeck auf und erwähnt im gleichen Atemzug, dass die DLRG Eisleben/Mansfelder Seekreis mit ihrem Sitz in Seeburg ebenfalls schnell einsetzbar ist. „Wir freuen uns für die Feuerwehr“, sagt Steffi Wiese von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), denn wenn es um die Wasserrettung geht, arbeiten die Feuerwehren eng mit der DLRG zusammen.

Auch Aselebens Ortsbürgermeister Ralf Leberecht begrüßt die Anschaffung. Schließlich würden die Zahl der Touristen jährlich steigen und „da macht so ein Boot Sinn, denn von Aseleben aus kommt man schnell an jeden Punkt des Sees“.

Das Boot hat Kufen für den Winter

Der nächste Schritt sei jetzt, sich mit dem neuen Aluminiumboot vertraut zu machen, sagt Wehrleiter Schindler. Schließlich ist das Boot nicht nur für die Rettung im Sommer gedacht, sondern könne dank integrierter Kufen auch eingesetzt werden, wenn der Süße See zugefroren und von einer dicken Eisschicht bedeckt ist. „Dazu muss man nur den Motor einklappen“, erklärt der Aseleber. Zudem sei die Bugklappe aufklappbar, wodurch Ein- und Ausstieg wesentlich vereinfacht werden.

Damit das Boot vom Feuerwehrgerätehaus auch schnell an den See gelangt und ins Wasser gesetzt werden kann, wird gerade eine Slip-Anlage unmittelbar neben dem Badestrand in Aseleben gebaut. Dieser Standort sei klug gewählt, denn wenn es auf jede lebensrettende Minute ankommt, „brauchen wir nicht erst über den Strand und durch die Badegäste an den See“, begründet Alexander Laßbeck die Wahl.